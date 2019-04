Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Winterberg (ots)

Samstag, 27.04.2019, 13:35 Uhr 59955 Winterberg, Landstraße zwischen Winterberg und Medebach Ein 18jähriger Mann aus Meschede befuhr mit seinem PKW bei Regen die L 740 aus Richtung Winterberg kommend, in FR Medebach-Küstelberg. In einer Rechtskurve vor dem Abzweig der L 872 kam er aus bisher unbekannter Ursache bei Fahrbahnnässe von seiner Richtungsfahrbahn ab und driftete in den Gegenverkehr. Hier stieß er etwa in Höhe der Einmündung zur L 872 mit dem PKW 72jährigen Mannes aus den Niederlanden zusammen, der mit seinem PKW die l 740 in Richtung Winterberg befuhr. Die drei Insassen dieses Fahrzeuges wurden mit leichten Verletzungen in das Winterberger Krankenhaus verbracht, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der 18jährige wurde mit den RTH in das Jung-Stilling- Krankenhaus nach Siegen geflogen. Lebensgefahr besteht nach Aussagen des Notarztes nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden.

