POL-HSK: Geschwindigkeitskontrollen (BRI/MAR)

Am Sonntag zwischen 12:45 und 16:55 Uhr fand ein erneuter Kontrolltag im HSK statt. Dieses Mal wurden die Geschwindigkeiten auf der B 7 zwischen Brilon-Rösenbeck und Marsberg kontrolliert. Die Beamten erhoben sechs Verwarngelder und schrieben 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sechs Fahrzeugführer waren in der 70er-Zone so schnell unterwegs, dass sie ihren Führerschein für mehrere Wochen abgeben müssen. Die Fahrer wurden mit Geschwindigkeiten von 120km/h, zweimal 116 km/h und zweimal 115 km/h gemessen. "Tagessieger" wurde ein 55-jähriger Mann aus Olsberg mit 125 km/h. Er war nach Toleranzabzug 51 km/h zu schnell.

Auch in Zukunft wird die Polizei Kontrollen durchführen.

