Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahndung nach Bankkartenbetrüger

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei Bielefeld fahndet nach einem Betrüger, der am Mittwoch, den 22.05.2019, eine Debitkarte stahl und mit dieser Geld an einem Bankautomaten am Bahnhof abhob.

Ein 47-jähriger Mann aus Ense fuhr am 22.05.2019 mit dem Zug von Berlin nach Hamm, als ihm ein Unbekannter die Geldbörse aus seiner Jacke entwendete. Der Mann erstatte Anzeige wegen Diebstahls.

Noch während der 47-Jährige im Zug saß, hob der Täter mit seiner Bankkarte Bargeld ab. Zwischen 20:08 Uhr und 20:09 Uhr tätigte er vier Abhebungen von dem Konto. Dabei nutzte der Unbekannte einen Geldautomaten am Bielefelder Hauptbahnhof.

Der Polizei liegen nun Fotos vor, mit denen die Kriminalbeamten nach dem Tatverdächtigen öffentlich fahnden.

Wer den Mann kennt und Angaben zu seiner Person machen kann, möge sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 melden.

