Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte stecken Fahrzeug in Brand

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei Bielefeld ermittelt im Fall einer vorsätzlichen Brandstiftung an einem Pkw am Samstag, den 02.11.2019, an der Helmholtzstraße - Zeugen gesucht.

Gegen 05:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Brand an der Helmholtzstraße gerufen. Der vordere Bereich der Mercedes E-Klasse stand bereits vollkommen in Flammen. Feuerwehrleute löschten den Brand.

Der entstandene Sachschaden an der E-Klasse liegt bei etwa 5000 Euro.

Der Halter des Mercedes, ein 35-jähriger Bielefelder, hatte das Fahrzeug vor mehreren Tagen am Straßenrand zwischen der Hermannstraße und der Ravensberger Straße geparkt. Das Fahrzeug wurde in diesem Zeitraum nicht bewegt.

Vor der E-Klasse stand ein Toyota Yais, der bei dem Brand ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aufgrund der Hitzeentwicklung entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange. Diesen schätzten die Beamten auf etwa 1000 Euro.

Die Umstände des Fahrzeugbrands deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin.

Daher sucht das Kriminalkommissariat 11 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der 0521-5450 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell