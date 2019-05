Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bockhorn: In Baucontainer eingebrochen; Soltau: Brand einer Mülltonne; Bad Fallingbostel: Vandalismus an Grundstück

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.05.2019 Nr. 1

27.05 / In Baucontainer eingebrochen

Bockhorn: Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte auf einer Baustelle in Bockhorn in einen Baucontainer ein und entwendeten vier Wasserwaagen. Der Gesamtschaden wird auf 180 Euro geschätzt.

28.05 / Brand einer Mülltonne

Soltau: Unbekannte steckten in der Nacht zu Dienstag an der Bornemannstraße eine 120 Liter Mülltonne in Brand. Die Tonne brannte komplett herunter. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

26.05 / Vandalismus an Grundstück

Bad Fallingbostel: Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende an einem Grundstück am Brocker Kirchweg die Tür eines Holzzauns durch Abreißen von Zaunlatten. Außerdem zogen sie an der Grundstücksrückseite mehrere Holzpfosten aus dem Boden und warfen sie in einen Flusslauf. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

27.05 / Kontrolle über Pkw verloren

Schwarmstedt: Eine 22jährige Autofahrerin kam am Montagmittag aus ungeklärter Ursache auf der K 106 nach rechts in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf den linken Grünstreifen, touchierte einen Baum und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Hannoveranerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis