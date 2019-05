Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Nachtrag zur Wochenendmeldung der PI Heidekreis - Zeugenaufruf -

Bad Fallingbostel (ots)

Am Samstag dem 25.05.2019 in der Zeit zwischen 15:00 und 15:30 Uhr wurde ein schwarzer Pkw BMW mit HK-Kennzeichen am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug war in Dorfmark, in der Westendorfer Straße, in Höhe des Hospizhauses Heidekreis am Fahrbahnrand geparkt. Verursacht wurde der Schaden vermutlich durch einen älteren Herrn mit einem braunen SUV, der sich in Begleitung einer älteren Dame befand. Beide führten einen kleinen schwarzen Hund mit sich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel in Verbindung zu setzten. Telefon: 05162/972-0

Rückfragen bitte an:

i.A.Lingies, POK'in

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell