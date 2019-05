POL-HK: Walsrode / Verden/A.: Rauschgift transportiert - Zwei Festnahmen

Polizeiinspektion Heidekreis

Verden/A.: Rauschgift transportiert - Zwei Festnahmen

24.05.2019

Rauschgift transportiert - Zwei Festnahmen

Walsrode / Verden/A.: Polizeibeamte nahmen am Mittwoch zwei Männer aus Walsrode fest, die Betäubungsmittel in ihrem Fahrzeug transportierten. Im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen erlangten die Beamten Kenntnis von einer möglichen Beschaffungsfahrt für Drogen und stoppten das Fahrzeug eines 26jährigen Walsroders im Bereich Verden/Aller. Im Pkw stellten sie eine größere Menge Betäubungsmittel und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Mit im Fahrzeug befand sich auch ein 18jähriger Mann, der ebenfalls aus Walsrode stammt. Aufgrund eines konkreten Hinweises aus der Bevölkerung, wonach ein 26jähriger Walsroder in großem Umfang Cannabis anbauen solle, leiteten der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis und die Staatsanwaltschaft Verden/Aller bereits vor einiger Zeit Ermittlungen gegen den Verdächtigen ein. Im Rahmen des intensiv geführten Strafverfahrens konkretisierte sich der Anbau von Cannabispflanzen zwar nicht, jedoch fanden die Ermittler schnell Hinweise auf einen offenbar schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln durch den Tatverdächtigen und weitere Personen aus dem Heidekreis. Der 26jährige und sein 18jähriger Begleiter wurden vorläufig festgenommen. Den hochwertigen Pkw des derzeit beschäftigungslosen 26jährigen nahmen die Ermittler zur Vorbereitung der Einziehung in Verwahrung.

