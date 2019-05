Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mit Messer bedroht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.05.2019 Nr. 2

23.05 / Mit Messer bedroht

Bad Fallingbostel: Weil bei seiner Freundin die Abschiebung bevorstand, bedrohte ein 23jähriger Bewohner des Ankunftszentrums am Donnerstagvormittag, gegen 09.50 Uhr Security-Mitarbeiter und Polizeibeamte mit einem Messer. Anschließend flüchtete er zu Fuß, konnte eingeholt werden und verletzte sich anschließend mit dem Messer selber an Hals und Unterarm. Beim Zugriff durch die Polizisten widersetzte er sich und fügte in der Folge einem Security-Mitarbeiter mit dem Messer eine Schnittverletzung an der rechten Hand zu. Der Täter konnte zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er an die Landesaufnahmebehörde übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell