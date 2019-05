Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Häuslingen: Batterien entwendet-Zeugen gesucht; Walsrode: Hoher Sachschaden bei LKW Unfall; Essel: Zu schnell und ohne Führerschein; Hodenhagen:Einbruch in Imbiss;

21.05./Batterien entwendet - Zeugen gesucht Häuslingen: Von einem Spargel-Feld an der L 159 bei Häuslingen entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag sechs hochwertige Batterien aus Erntehilfsmaschinen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Rethem unter Telefon 05165-588 entgegen.

22.05./Hoher Sachschaden bei LKW-Unfall Walsrode: Aufgrund stockenden Verkehrs und Rückstau auf der BAB 7 zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel kam es im zweispurigen Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall eines 52-.jährigen LKW Fahrers auf einen vor ihm abbremsenden Lastkraftzug eines 41-jährigen welcher wiederum auf den Vordermann aufgeschoben wurde. Auch ein weiterer nachfolgender LKW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr an der Unfallstelle auf den Verursacher auf. Der 78-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Durch Trümmerteile wurde ein vorbeifahrender PKW beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit 170.500 beziffert. Die BAB 7 musste für die Aufräumungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

20.05./Zu schnell und ohne Führerschein Essel: Polizeibeamte kontrollierten am Montag, gegen 19:35 h einen 31-jährigen PKW-Fahrer aus Esterwegen weil er auf der Autobahn 7 im Baustellenbereich mit 47 km/h zu schnell unterwegs war. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrer zudem keinen Führerschein besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

21.05./ Einbruch in Imbiss Hodenhagen: Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in einen Imbiss in der Heerstraße ein und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hodenhagen unter 05164/1600 zu melden.

18./19.05./Türschlösser verklebt Schneverdingen: Bereits am vergangenen Wochenende wurden die Türschlösser einer Kirche und eines Gemeindehauses in der Ernst-Dax-Straße in Schneverdingen mit Klebstoff beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Schneverdingen unter 05191/986850 entgegen.

