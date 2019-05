Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fulde: Schloss aufgehebelt; Munster: Panzer im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.05.2019 Nr. 1

19.05 / Schloss aufgehebelt

Fulde: In der vergangenen Woche hebelten Unbekannte das Vorhängeschloss eines Schuppens in Fulde auf und entwendeten eine Motorsense. Der Schaden wird auf rund 350 Euro geschätzt.

19.05 / Panzer im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Munster: Auf der Panzerringstraße im Bereich Munster stießen am Sonntagmittag, gegen 13.20 Uhr zwei Panzer Leopard 2 im Begegnungsverkehr unter einer Brücke zusammen und kamen von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen löste sich jeweils eine Kette. Einer der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Fahrbahnrand wurden Bäume und ein Zaun beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

