Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Falschgeld im Umlauf

Walsrode (ots)

Am Wochenende konnten in Geschäften in Walsrode zwei gefälschte 50 Euro Scheine festgestellt werden, die beim Bezahlen durch das Personal entdeckt wurden. Die Polizei rät zum aufmerksamen Umgang beim Bezahlen mit Bargeld.

