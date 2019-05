Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: versuchte Brandstiftung in Rohbau

Altenwahlingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter versucht, ein im Rohbau befindliches Haus in Brand zu setzen. Dazu verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus und versuchten an zwei Stellen Feuer zu legen, in dem sie bereits verbaute Holzplatten anzündeten. Das Feuer breitete sich jedoch nicht aus. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000EUR geschätzt. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 05161-984480.

