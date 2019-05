Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Fenster hält; Munster: Einbruch in Auto misslingt; Wietzendorf: Fahrzeug übersehen - Vier Verletzte; Dorfmark: Kind von Bus erfasst

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.05.2019 Nr. 1

21.05 / Fenster hält

Walsrode: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag in ein Gebäude an der Saarstraße einzubrechen, scheiterten aber am Fensterrahmen. Es wurde nichts entwendet. Der Schaden am Fenster wird auf rund 150 Euro geschätzt.

22.05 / Einbruch in Auto misslingt

Munster: Im Laufe der vergangenen eineinhalb Wochen versuchten Autoaufbrecher durch Manipulation an den Türschlössern in einen VW Multivan zu gelangen, der auf einem Parkplatz am Rehrhofer Weg abgestellt war. Der Einstieg gelang nicht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

22.05 / Fahrzeug übersehen - Vier Verletzte

Wietzendorf: Bei einem Verkehrsunfall auf der B 3, Abzweig in Richtung Wietzendorf, wurden Mittwochmorgen vier Personen verletzt. Eine 59jährige Wietzendorferin bog gegen 10.15 Uhr mit ihrem Pkw nach links auf die K 12 ab und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die 38jährige Fahrerin aus Bergen, ihre beiden Kinder (6 und 0 Jahre alt) sowie die Unfallverursacherin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Beteiligten wurden mit insgesamt drei Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 34.0000 Euro.

22.05 / Kind von Bus erfasst

Dorfmark: Ein elfjähriges Mädchen wurde am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr schwer verletzt, als es auf der Rieper Straße hinter einem Schulbus die Straße überqueren wollte. Der Schulbus stand auf der Fahrbahn, während ein anderer Bus aus der Gegenrichtung kommend, daran vorbeifuhr. Das Mädchen wurde erfasst, durch den Anprall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

22.05 / Eingeschlafen und überschlagen

Bomlitz: "Sekundenschlaf" war nach Angaben eines 63jährigen Autofahrers die Ursache für einen Unfall am Mittwoch auf der B 440 in Bomlitz. Der Mann war gegen 13.10 Uhr mit seinem Pkw im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum gestreift und sich anschließend überschlagen. Dabei verletzte er sich leicht.

22.05 / Vollsperrung der B 3 nach Verkehrsunfall

Wroge: Ein 66jähriger Soltauer kam am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr auf der B 3, im Bereich Wroge, in einer leichten Kurve mit seinem Pkw über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Traktorgespann. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 21.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Straße musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

