Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Oerbke: Einbrecher vertrieben; Bad Fallingbostel: Fahrzeugteile ausgebaut; Soltau: Wahlplakate beschädigt; Oerbke: Mit 1,13 Promille, aber ohne Führerschein

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.05.2019 Nr. 1

23.05 / Einbrecher vertrieben

Oerbke: Unbekannte brachen am späten Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr in ein Haus am Erikaweg in Oerbke ein und versuchten gegen 23.10 Uhr einen weiteren Einbruch am Eichenweg. An beiden Tatorten wurden sie gehört, am Eichenweg vermutlich von den Bewohnern vertrieben. Ob am Erikaweg etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

23.05 / Fahrzeugteile ausgebaut

Bad Fallingbostel: Am Donnerstag entwendeten Teilediebe von einem BMW die Frontscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer und die Frontkamera. Das Fahrzeug war an der Straße Am Gemeindebrunnen abgestellt. Der Schaden wir auf rund 5.000 Euro geschätzt.

201900605267 23.05 / Wahlplakate beschädigt

Soltau: Unbekannte beschädigten an der Harburger Straße in der Nacht zu Donnerstag zwei Wahlplakate der AfD und steckten sie in eine Tonne.

23.05 / Mit 1,13 Promille, aber ohne Führerschein

Oerbke: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, gegen 23.50 Uhr auf der Platzrandstraße im Bereich Oerbke einen 25jährigen Autofahrer aus Bergen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Außerdem erreichte er bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,13 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

