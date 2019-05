POL-HK: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Heidekreis 24.05.-26.05.2019

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau - Innenstadt Im Rahmen des Stadtfestes in Soltau kam es sowohl in den frühen Morgenstunden des Samstags als auch des Sonntags vereinzelt zu Streitigkeiten sowie zu körperlichen Auseinandersetzungen. Am Sonntag Morgen wurde im Rahmen des Streits auch eine Flasche eingesetzt, um diese dem Opfer auf den Kopf zu schlagen. Wechselseitige Anzeigen wegen Körperverletzung wurden erstellt.

Sowohl in Soltau als auch in Schneverdingen fanden am Wochenende vereinzelt Jugendschutzkontrollen statt. In den Kontrollen wurden Betäubungsmittel und Alkohol durch die Kollegen aufgefunden. Diese wurden einbehalten und es drohen Strafanzeigen sowie Gespräche mit den Eltern.

BAB 7 FR Hamburg Am Samstag in den Morgenstunden kontrollierten die Beamten auf der BAB 7, im Bereich Bad Fallingbostel, Fahrtrichtung Hamburg, den 28-jährigen Fahrer eines Pkw Opel aus Hannover. Die Zulassungsplaketten auf den Kennzeichen hegten den Verdacht einer Fälschung. Dies bestätigte sich anschließend bei der genaueren Kontrolle. Der Pkw war seit März 2019 nicht mehr zugelassen und versichert. Der Fahrer war seit Januar nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für die Benutzung des Pkw hatte er unzulässige Klebeplaketten am Kennzeichen angebracht, um den Anschein einer gültigen amtlichen Zulassung zu erwecken. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

BAB 7 FR Hannover - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Samstag in den Vormittagsstunden wurde durch die Beamten auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hannover, im Bereich Soltau ein Fahrzeuggespann festgestellt und kontrolliert. Der 33-jährige Fahrer eines Pkw Skoda aus Rumänien führte einen Kfz.-Anhänger mit dänischer Zulassung hinter seinem Fahrzeug mit, auf dem ein landwirtschaftliches Anbaugerät befördert wurde. Nach seinen Angaben befand er sich mit seinen Mitinsassen auf dem Weg in sein Heimatland. Im Rahmen der Kontrolle konnte keine der Personen einen für das Fahrzeuggespann erforderlichen Führerschein vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde vom Fahrer eine Sicherheitsleistung erhoben.

Walsrode - Diebstahl eines Feuerlöschers/Vandalismus Am Freitagnachmittag wurde im Bereich des Bahnhofes in Walsrode ein Feuerlöscher von einer Bustankstelle entwendet. Mit diesem Feuerlöscher wurde in der Nacht zu Sonntag dann eine Scheibe bei der BBS Walsrode eingeschlagen und der Inhalt des Löschers versprüht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Walsrode Freitagnachmittag wurde in Walsrode ein Pkw VW Golf Plus kontrolliert, Die 22-jährige Fahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zusätzlich im Verdacht, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Bei einer genaueren Überprüfung bestätigte sich nicht nur dieser Verdacht, sondern die Beamten fanden auch noch über 26g Marihuana im Pkw. Darüber hinaus saß auf dem Rücksitz die 3-jährige Tochter der Fahrerin. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, das Kind wurde dem Vater übergeben.

Walsrode - Versuchter PKW Diebstahl In der Zeit von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte, einen Opel am Bahnhof in Walsrode zu entwenden. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und versuchten vergeblich, das Auto kurzzuschließen. Der Pkw blieb zurück und von den Tätern gibt es bis jetzt noch keine Spur. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen, so dass es gut sein kann, dass die Täter gestört wurden. Ebenfalls am Bahnhof in Walsrode wurde ein weiterer Pkw Opel beschädigt. Dort wurde die Heckscheibe eingeschlagen und versucht, die Tür aufzuhebeln. Gestohlen wurde aber offenbar auch hier nichts.

Im Berichtszeitraum kam es in Schwarmstedt am Samstag in der Königsberger Straße in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 16:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus.

