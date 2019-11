Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver und verletzt sich leicht

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, den 11. November, gegen 14.20 Uhr, kam es auf der Königstraße, in Höhe des Kinos, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 61-jährige Fahrerin eines VW Fox wollte aus der Tiefgarage in den fließenden Verkehr einfahren. Ein 27-jähriger Radfahrer, welcher auf der Königstraße in Richtung Südstraße unterwegs war, konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem VW vermeiden, kam aber dabei zu Fall. Er verletzte sich am linken Knie und der linken Hand und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (av)

