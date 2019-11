Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bei Rollerdiebstahl ertappt - ein Täter gestellt - zwei weitere flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstagabend (9. November) versuchten zwei Heranwachsende und ein Jugendlicher in arbeitsteiliger Weise, einen auf dem Holunderweg abgestellten Roller zu stehlen. Die Polizei konnte einen der Langfinger nach kurzer Verfolgung stellen. Gegen 22 Uhr bemerkte der Zeuge zwei junge Männer, die sich an einem Roller zu schaffen machten. Eine dritte Person stand Schmiere. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte einer der beiden 15-Jährigen gestellt werden. Er wurde zur Polizeiwache Mitte verbracht, von wo er seinen Eltern übergeben wurde. Der Roller wurde durch den Diebstahlsversuch beschädigt. Die beiden, zunächst flüchtigen, 15- und 17 Jahre alten Mittäter sind der Polizei mittlerweile bekannt. Auf die drei Diebe wartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Rollerdiebstahls.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell