Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Leicht verletzt überstand ein 23-jähriger Fahrradfahrer aus Schwalmstadt am Freitagabend (8. November) einen Sturz im Kreuzungsbereich Weetfelder Straße / Wilhelm-Lange-Straße. Zu dem Unfall kam es, als der Radler die Osterbönener Straße gegen 20.45 Uhr in Richtung Weetfelder Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich überquerte er die Fahrbahn, als sich auf der Wilhelm-Lange Straße von rechts ein Auto näherte. Um nicht von dem unbekannten Fahrzeug erfasst zu werden, machte der Radler eine Ausweichbewegung. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und fiel zu Boden. Durch den Sturz wurde der 23-Jährige leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung stadtauswärts weiter fort, ohne anzuhalten. Zu dem Kraftfahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es silberfarben war. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 916 - 0 entgegen.(es)

