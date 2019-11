Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 13-jährigen Lilly

Hamm-Mitte (ots)

Die Vermisstenfahndung der Polizei Hamm vom 10. November 2019 nach einem 13-jährigen Mädchen in Hamm (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 10. November 2019, 17.14 Uhr) wird hiermit zurückgenommen. Am heutigen Abend, gegen 18.50 Uhr, konnte ihr Aufenthalt nach einem Zeugenhinweis ermittelt werden. Das Mädchen hielt sich im Stadtgebiet Kamen auf und zwar auf einem dortigem Sankt Martins-Umzug. Die Polizei bedankt sich für das große Interesse und die wunderbare Mitarbeit der Bürger. (as)

