Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallfahrer flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Samstag, 9. November 2019, im Zeitraum zwischen 11.55 Uhr und 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Erdemli-Marktes in der Ahlener Straße. Er beschädigte einen dort abgestellten Toyota und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem schwarzen Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381916-0 entgegen. (as)

