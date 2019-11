Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: VW Polo gestreift; Schönaich: Wohnungseinbruch; Deckenpfronn: Wohnungseinbruch

Weil im Schönbuch: VW Polo gestreift

Aus dem Staub gemacht hat sich ein unbekannter Autofahrer, nachdem er am Donnerstag zwischen 17:45 und 18:30 Uhr in der Dettenhäuser Straße beim Vorbeifahren einen geparkten VW Polo gestreift und dabei etwa 2.500 Euro Sachschaden angerichtet hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Schönaich: Wohnungseinbruch

Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Mittwoch, 08:30 Uhr bis Donnerstag, 19:20 Uhr auf der Rückseite eines Wohnhauses in der Silcherstraße eine Fensterscheibe eingeworfen. Er öffnete daraufhin das Fenster, stieg ein und durchsuchte die Räume im Erdgeschoss. Dabei fielen ihm mehrere Schmuckstücke in die Hände, deren Wert noch nicht genau beziffert werden kann. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, zu melden.

Deckenpfronn: Wohnungseinbruch

Nach Einschlagen einer Fensterscheibe ist ein Einbrecher am Donnertag zwischen 14:00 und 19:19 Uhr in ein Wohnhaus in der Angelstraße eingestiegen. Der Unbekannte entwendete mehrere Schmuckstücke und flüchtete unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/25390, entgegen.

