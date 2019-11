Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Tierquälerei gesucht - Katze durch Tellereisen schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Wie der Polizei am Freitagmittag (8. November) bekannt wurde, haben unbekannte Täter eine Katze durch ein in Bockum-Hövel aufgestelltes Fanggerät schwer verletzt. Das Tier war bereits am 25. Oktober im Bereich des Sittigweges aufgefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt zog der Stubentiger ein sogenanntes "Tellereisen" hinter sich her und war erheblich verletzt. Durch die Fangeinrichtung war die Vorderpfote des Tieres eingeklemmt. Die Katze wird nun seit mittlerweile zwei Wochen tiermedizinisch behandelt. Die Falle wurde sichergestellt. Es wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tatausführung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 - 916 - 0 bei der Polizei Hamm zu melden.(es)

