Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Hamm-Westtünnen (ots)

Unbekannte drangen am Freitag, 8. November, im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 14.20 Uhr, in eine Einfamiliendoppelhaushälfte auf der Menzelstraße ein. Die Einbrecher schlugen hierzu ein Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss ein, begaben sich in die Wohnräume und entwendeten Schmuck, Bargeld und einen Tablet-Computer. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

