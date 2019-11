Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei bittet um Mithilfe nach Leichenfund

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem am Donnerstag, 7. November, die Leiche einer älteren Frau im Datteln-Hamm-Kanal gefunden wurde, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Feststellung ihrer Identität. Ein Zeuge entdeckte den leblosen Körper der Frau gegen 16.43 Uhr in Höhe der Tankstelle Münsterstraße/Ecke Hafenstraße im Wasser treibend. Momentan ist noch unklar, wie die Frau gestorben ist. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Aufgrund vorhandener Spuren ist anzunehmen, dass die Frau zirka 100 Meter westlich des Hammer Kanuvereins ins Wasser gelangt ist. Da die Verstorbene keine Ausweispapiere mit sich führte, ist ihre Identität unbekannt. Die Frau ist zirka 70 bis 80 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und 50 bis 55 Kilogramm schwer. Ihre Haare sind grau und kurz (zirka 10 Zentimeter lang). Die Frau trug eine braune Winterjacke der Marke Cecil und einen roten Pullover mit Reißverschluss im Halsbereich und dem Schriftzug LIM X. Außerdem war sie mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Slippern von Rieker (Größe 38) bekleidet. Sie trug eine Brille, die im unteren Bereich randlos ist, sowie hängende Silberohrringe in Form eines Blattes (siehe angefügte Fotos). Sie hat eine ältere OP-Narbe, die vom Brustbein mittig bis zum Bauchnabel und weiter nach rechts bis zum Unterkörper verläuft. Außerdem hat sie eine weitere Narbe unterhalb der rechten Kniescheibe. Wer Hinweise zur Identität der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02381 916-0 zu melden.(lt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell