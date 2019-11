Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressive Hunde greifen Mitarbeiterin des Tierasyls an

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 7. November, wurde die Polizei Hamm verständigt, weil zwei Hunde zum wiederholten Male aus einer Gartenhütte am Nordenstiftsweg weggelaufen waren. Die Hunde konnten gegen 13.20 Uhr in der Kleingartenanlage gesichtet werden. Mitarbeiter des Tierasyls wurden verständigt. Im Rahmen der Sicherung der Kangalen zeigten sich die inzwischen angeleinten Tiere aggressiv. Sie griffen eine Mitarbeiterin des Tierasyls an, die beim Zurückweichen stürzte und sich leicht verletzte. Die Hunde verbleiben vorerst in der Obhut des Tierasyls. (lt)

