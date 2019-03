Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nußbach (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Frau am Freitag nach einem Friseurbesuch. Sie hatte ihr Fahrzeug zwischen 08:30 und 11:45 Uhr in der Hauptstraße in Nußbach am Fahrbahnrand geparkt. Nach der Rückkehr musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel an ihrem Mercedes beschädigt wurde. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet deshalb unter der Telefonnummer 06382 9110 um Hinweise.

