Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mark (ots)

Leicht verletzt wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 20.45 Uhr, auf der Alten Soester Straße. Eine 48-jährige Frau beabsichtigte mit einem Toyota in eine Einfahrt abzubiegen und kollidierte dabei mit dem auf dem Radweg befindlichen Mann. Der Leichtverletzte begibt sich in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro. (ag)

