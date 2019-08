Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raubüberfall auf 27-Jährige gesucht

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 31. Juli gegen 17 Uhr, ereignete sich ein Raubüberfall auf eine 27-Jährige. Die Frau gab bei der Polizei an, bereits am ZOB Hagen von zwei unbekannten Männern mehrfach angesprochen und bedrängt worden zu sein. Als sie in die Buslinie 518 einstieg um der Situation zu entgehen, folgten ihr die Personen. Im weiteren Verlauf stieg sie an der Haltestelle Schwenke aus dem Bus aus. Die beiden Täter gingen ihr erneut hinterher, entrissen der Frau eine Tasche und flüchteten anschließend in Richtung ZOB. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen. Nun werden Zeugen gesucht, die die Situation beobachtet haben. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Männlich, dunkelhäutig, 20-30 Jahre alt, ca. 185-190cm groß, schlanke Statur, schwarz-rot kariertes, langärmliges Hemd.

Person 2: Männlich, ebenfalls dunkelhäutig sowie 20-30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt ein gelbes T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 -986 20 66 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell