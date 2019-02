Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf (Eder): Unbekannte klauen zwei E-Bikes bei Einbruch in Garage: Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Bislang unbekannte Täter erbeuteten in der Nacht zum heutigen Montag bei einem Einbruch in die Garage eines Hauses in der Straße "Goldberg" in Allendorf (Eder) zwei E-Bikes im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Vermutlich mit einem Hebelwerkzeug brachen die Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, die Tür zu der Garage auf und flüchteten anschließend mit den Zweirädern in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen E-Bikes geben können. Es handelt sich bei dem Diebesgut um zwei sogenannte "Pedelecs" des Herstellers "Cube", Typ "Reaction". Eines der Räder hat einen hellblauen Rahmen und einen schwarz-blau-roten Sattel, das andere einen schwarzen Rahmen mit grünen Applikationen sowie einen schwarzen Sattel mit hellgrünen Streifen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg unter Tel. 06451 - 72030 oder jede andere Polizeidienststelle.

