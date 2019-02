Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Fahrradgeschäft

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Zweiradgeschäft in der Flechtdorfer Straße in Korbach ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Geschäft einsteigen. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie mehrere hochwertige Rennräder und Fahrradrahmen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, insbesondere auch zu verdächtigen Wahrnehmungen in Bezug auf ein zum Abtransport geeignetes Fahrzeug.Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

