POL-KB: Korbach - Dieseldiebstahl aus Lkw

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter Diesel aus zwei LKW. Die Täter begaben sich dazu auf das Gelände einer Gerüstbaufirma in der Frankenberger Landstraße in Korbach. Dort zapften sie insgesamt ca. 500 Liter Diesel aus zwei Lkw ab. Außerdem stahlen sie einen Spanngurt von einem Lkw.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

