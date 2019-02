Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck- Einbruch in Kindergarten, hoher Sachschaden, keine Beute

Korbach (ots)

Am Wochenende richteten Einbrecher hohen Sachschaden im Kindergarten in Waldeck an. In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag hebelten die unbekannten Täter eine Tür des Kindergartens am Kump auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten, dazu brachen sie eine weitere Tür und Schränke auf. Die Täter waren vermutlich auf der Suche nach Bargeld. Da im Kindergarten aber kein Bargeld aufbewahrt wird, blieben sie erfolglos und mussten ohne Beute flüchten. Sie richteten aber erheblichen Sachschaden an, der durch die aufnehmenden Polizeibeamten der Polizeistation Korbach auf ca. 5.000 EUR geschätzt wurde.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

