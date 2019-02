Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Affoldern - Einbrecher in Tankstelle flüchten

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten drei unbekannter Täter in eine Tankstelle in der Brückenstraße in Edertal-Affoldern einzubrechen.

Als der Pächter um 00.25 Uhr auf dem Gelände seiner Tankstelle war, bemerkte er plötzlich drei Personen, die versuchten eine Tür zum Gebäude aufzuhebeln. Die Einbrecher flüchteten in Richtung eines Campingplatzes, als der Pächter auf sich aufmerksam machte. Der Sachschaden wurde auf 500 EUR geschätzt. Einer der drei Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 170 cm groß, schlank Gestalt bekleidet mit einem weinroten Kapuzenpulli, schwarze Hose graues Tuch vor dem Gesicht

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

