POL-KB: Frankenberg - Sachbeschädigung durch Graffiti

Korbach (ots)

Schaden in Höhe von ca. 400 EUR richtete ein Unbekannter an, der im Zeitraum Samstag, 17.00 Uhr, bis Montagmorgen mehrere Graffitis an ein Haus in Frankenberg aufsprühte. Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus in der Uferstraße. Die mit schwarzer Farbe aufgebrachten Schmierereien befanden sich an der Hauswand, den Scheiben und auf dem Briefkasten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

