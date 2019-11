Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Apothekeneinbruch in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unter anderem eine Apotheke auf der Hohenhöveler Straße geriet am Wochenende in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten hebelten im Zeitraum zwischen Samstag, 9. November, 19.30 Uhr und Sonntag, 10. November, 10.40 Uhr, ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in den Verkaufsraum im Erdgeschoß. Hier durchwühlten die Langfinger sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend brachen die Eindringlinge in die Arztpraxen im ersten und zweiten Obergeschoß des Gebäudes ein und durchsuchten auch hier sämtliche Zimmer. Hierzu hebelten sie zuvor die Eingangstüren der Praxen auf. Insgesamt erbeuteten die Ganoven einen Tresor mit Bargeld, Rezepten und Medikamenten sowie medizinisches Geräte. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

