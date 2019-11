Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte brechen in Reihenhaus ein

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte drangen am Samstag, 9. November, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Reihenmittelhaus auf der Dortmunder Straße ein. Die Einbrecher hebelten gewaltsam ein Fenster der Gästetoilette im Erdgeschoss auf, begaben sich in die Wohnräume und durchsuchten sämtliche Zimmer. Im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses demontierten sie einen fest an der Wand montierten Tresor und entwendeten ihn. Weiter erbeuteten die Eindringlinge Schmuck, Bargeld und persönliche Dokumente. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

