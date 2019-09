Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Selters (ots)

Am Montag, 30. September, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr, fuhr auf der L 304 zwischen Selters und Ellenhausen ein noch unbekannter PKW-Fahrer auf einen vorausfahrenden Radfahrer auf. Der Radfahrer stürzte und der PKW-Fahrer fuhr unbeirrt weiter und verlies unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Ellenhausen. Erste Zeugenaussagen berichten von einem silbernen Mercedes älteren Baujahrs. Der 77-jährige Fahrradfahrer aus der VG Hachenburg wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte PKW-Fahrer ist flüchtig. Die Polizeiinspektion Montabaur erbittet Zeugenaussagen zu dem Verkehrsunfall unter der Tel. 02602-9226-0.

