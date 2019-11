Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen zu Kennzeichendiebstählen gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 8. November, 16 Uhr und Montag, 11. November, 7.30 Uhr, wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft eine Serie von Kennzeichendiebstählen begangen. In mindestens acht Fällen wurden insbesondere auf der Palzstraße und Dolberger Straße in Heessen an mehreren Autos jeweils die hinteren Kennzeichen entwendet. Weitere Tatorte liegen in mindestens sieben Fällen in Hamm-Mitte sowie im südlichen Stadtgebiet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

