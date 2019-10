Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Polizei sucht nach 65-Jährigem aus Garbsen - Person wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Die Fahndung nach dem seit Dienstagmittag, 01.10.2019, vermissten Senior aus dem Stadtteil Auf der Horst ist beendet. Polizeibeamte trafen den Mann gegen 17:00 Uhr im hannoverschen Stadtteil Stöcken an. Im Anschluss wurde er an seine Ehefrau übergeben. /now

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4390643

