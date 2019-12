Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Falscher Polizeibeamter festgenommen

Belm (ots)

Am Mittwochvormittag erlangte die Polizei Belm Kenntnis von einem aktuell laufenden Betrugsdelikt. Eine 81-jährige Frau aus Belm war von falschen Polizeibeamten kontaktiert worden. Insgesamt suchten drei unterschiedliche Betrüger telefonisch Kontakt zu der alten Dame. Alle gaben sich als Beamte des Bundeskriminalamtes aus. Die Täter berichteten von einem Einbruch in der Nachbarschaft, von betrügerischen Angestellten bei der örtlichen Sparkasse und von Falschgeld. Die Frau wurde angehalten, einen fünfstelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto abzuheben und einem Beamten des Bundeskriminalamtes zur Überprüfung auszuhändigen. Die echte Polizei konnte dies verhindern und übernahm sofort die Ermittlungen in dem Fall. Gemeinsam mit der alten Dame wurde für die Täter der Betrug aufrechterhalten. Und nach weiteren Telefonaten, in denen die alte Dame nicht unerheblich eingeschüchtert und geängstigt wurde, kam es zu einer fingierten Geldübergabe an einen falschen Polizeibeamten. Kurz darauf erfolgte der Zugriff durch die echten Beamten und die Handfesseln klickten. Mitgeführte Gegenstände wurden beschlagnahmt und ein Fahrzeug durchsucht. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen Duisburger. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Nach ersten Erkenntnissen kommt der Verdächtige noch für weitere Betrugstaten in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.

