Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Holz-Diebe gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht nach dreisten Holz-Dieben, die sich in den vergangenen Tagen im Bereich Enkenbach-Alsenborn bedient haben. Der Besitzer eines privaten Grundstücks, das zwischen der Liegenschaft der Polizei und der Gewanne Herlenberg liegt, stellte am Mittwochmittag fest, dass sich unbekannte Täter Zugang zu seinem Grundstück verschafft und dort gelagertes Holz mitgenommen haben. Demnach durchtrennten die Unbekannten zwischen Sonntagnachmittag (26.01.), 15 Uhr, und Mittwochmittag (29.01.), 12 Uhr, die Kette am Eingangstor des Grundstücks und stahlen ein Ster Buchenholz.

- Auffälliges Merkmal: An dem Holz sind blaue und orangene Markierungen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonstige Hinweise auf die Holz-Diebe geben können, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell