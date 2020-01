Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe greifen unbemerkt in die Tasche

Kaiserslautern (ots)

Obwohl sie ihre Handtasche am Körper trug, ist eine Frau aus dem Landkreis am Mittwoch Opfer eines Taschendiebs geworden. Die 72-Jährige war am Vormittag in der Fußgängerzone unterwegs und hatte ihre Handtasche umgehängt. Kurz nach 11 Uhr stellte die Frau in der Fackelstraße fest, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Diebe hatten offenbar unbemerkt zugegriffen. Die 72-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben, ihr war niemand aufgefallen.

Zusammen mit dem Geldbeutel wurden Bargeld, persönliche Papiere, Personalausweis, Führerschein und EC-Karte gestohlen.

Unser Tipp: Um sich vor Taschendieben zu schützen, sollten Sie Taschen unbedingt immer verschließen - also Knöpfe und Reißverschlüsse zu - um potenziellen Dieben den Zugriff zu erschweren. Hilfreich ist auch, die Verschlüsse zur Körperseite hin zu tragen, damit sie nicht so leicht geöffnet werden können. |cri

