Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 20-Jähriger hält Polizei auf Trab

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann aus dem Stadtgebiet hat am Mittwochabend Rettungsdienst und Polizei auf Trab gehalten. Nacheinander gingen bei den Einsatzleitstellen Telefonanrufe des Mannes ein - einmal äußerte er, dass er überlege, sich etwas anzutun, einmal gab er an, verfolgt zu werden.

Während die Einsatzkräfte nach dem Mann suchten, tauchte er persönlich auf der Polizeidienststelle in der Logenstraße auf. Dort machte er weitere, teilweise sehr wirre und zusammenhanglose Angaben zu unterschiedlichen Themen. Laut Alkoholtest hatte der 20-Jährige einen Pegel von 1,91 Promille. Er wurde am späten Abend auf eigenen Wunsch in eine Fachklinik gebracht. |cri

