Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel vom Beifahrersitz gestohlen

Otterberg (ots)

Autoknacker haben am Mittwochabend in der Lutherstraße einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Die Börse lag auf dem Beifahrersitz und enthielt mehrere hundert Euro. Unbekannte schlugen mit einem Stein eine Seitenscheibe des Wagens ein und stahlen den Geldbeutel. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Fahrzeugen ist kein Schicksal! Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden! Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Nehmen Sie Ihre Wertsachen mit, lassen Sie sie nicht im Auto zurück. Gehen Sie davon aus, dass Diebe jedes noch so gute Versteck finden werden. Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab, auch wenn Sie es nur kurz (zum Beispiel beim Tanken) verlassen. Machen Sie alle Fenster zu, auch das Dachfenster. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen Personen verdächtig vorkommen. Im Notfall sind wir unter der Rufnummer 110 rund um die Uhr erreichbar. |erf

