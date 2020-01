Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Otterberg (ots)

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen versucht in die Kindertagesstätte in der Schulstraße einzubrechen. Am Mittwoch entdeckte eine Mitarbeiterin Einbruchspuren an einem Fenster der Einrichtung. Vermutlich zwischen Freitag und Dienstag wollten Diebe in den Kindergarten einsteigen. Es war ihnen nicht gelungen, das Fenster aufzubrechen. Am Fenster entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Einbruchdiebstahl. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

