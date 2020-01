Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Vandalen gestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend in der Innenstadt zwei mutmaßliche Vandalen gestellt. Die 46 und 48 Jahre alten Männer werden verdächtigt, ein geparktes Auto beschädigt zu haben. Der Wagen parkte in der Richard-Wagner-Straße. Zeugen beobachteten, wie sich die Männer an dem Auto zu schaffen machten. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Eine Polizeistreife fahndete nach den Verdächtigen. Sie konnten angetroffen werden. Die Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. |erf

