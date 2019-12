Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 09:30 Uhr und 14:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen KIA Soul an der Brauerstraße. Der Schaden ist am Radkasten links vorne erkennbar. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

