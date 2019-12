Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auto durch Wurf mit Gegenstand beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 17:15 Uhr, beschädigten Unbekannte das vorbeifahrende Auto eines 56-Jährigen aus Waltrop an der Berliner Straße. Der Waltroper fuhr gerade unter einer Brücke her, als er einen Knall registierte. Anschließend stellte er einen Schaden am Auto rechts hinten fest. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 1.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Gegenstand nicht von der Brücke herunter, sondern seitlich gegen das Auto geworfen. Eine Beschreibung der Täter gibt es nicht. Der Beifahrer des 56-Jährigen gab an, zwei möglicherweise Jugendliche unter der Brücke gesehen zu haben.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

