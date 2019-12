Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, fuhr eine unbekannte Autofahrerin auf einem Parkplatz an der Wiesenstraße rückwärts aus einer Parklücke und stieß mit einer 19-jährigen Fußgängerin aus Datteln zusammen. Die junge Frau verletzte sich leicht an der Hand. Die unbekannte Frau fuhr ein schwarzes Auto. Nach dem Zusammenstoß fuhr sie unerlaubt von der Unfallstelle weg. Personenbeschreibung: weiblich, kurze blonde Haare. Das Auto wurde mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

