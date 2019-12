Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Drei Männer überfallen Pärchen auf der Wilhelmstraße

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, griffen drei unbekannte Männer eine 15-jährige Essenerin und einen 21-jährigen Hertener auf der Wilhelmstraße an. Dabei schlug einer der Täter dem 21-Jährigen ins Gesicht und entriss ihm aus der Jackentasche das Handy. Mit dem Handy flüchteten die Täter in Richtung Schützenstraße. Bei dem Angriff blieben beide Geschädigten unverletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle waren etwa 20 Jahre alt. Einer war etwa 1,80 Meter groß, hatte schulterlange Rasterzöpfe und trug eine dunkle Winterjacke, darunter ein helles Oberteil. Die Anderen waren ebenfalls dunkel gekleidet und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

